Статус критичності підприємств автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року

Статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Перелік критичних сфер можуть розширити за поданням профільного ЦОВВ або ОВА, погодженим із Координаційним центром.

Водночас для отримання або продовження критичності тепер потрібно виконати дві додаткові умови:

Зазначається, що 27 жовтня уряд оновив правила отримання та підтвердження статусу критично важливих підприємств. Новий алгоритм визначає етапи переходу на оновлені критерії, відповідальних виконавців і строки їх запровадження.

Зокрема, статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року .

Для забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств під час переходу на оновлену систему бронювання підготували проєкт акту, який передбачає запровадження перехідного періоду.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку від мобілізації. Серед підстав для її отримання - сімейні обставини, стан здоров'я, навчання, наукова діяльність та бронювання.

Зокрема, відстрочку можуть отримати люди з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які самостійно виховують дитину, а також працівники критично важливих підприємств та окремих державних органів.