Статус критичності підприємств автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року
Статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Для забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств під час переходу на оновлену систему бронювання підготували проєкт акту, який передбачає запровадження перехідного періоду.
Зокрема, статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.
Оновлення правил та етапи переходу
Зазначається, що 27 жовтня уряд оновив правила отримання та підтвердження статусу критично важливих підприємств. Новий алгоритм визначає етапи переходу на оновлені критерії, відповідальних виконавців і строки їх запровадження.
Основні етапи переходу:
- Погодження критеріїв. Близько 90% держорганів, зокрема всі міністерства та ОВА, переглянули галузеві критерії. Координаційний центр погодив їх у встановлений 10-денний строк. Решта органів мають доопрацювати пропозиції.
- Державна реєстрація. Держоргани та Мін'юст мають зареєструвати відповідні акти протягом п'яти робочих днів. Після цього нові критерії набудуть чинності.
- Перегляд статусів. Державні органи позбавлять критичності підприємства, які отримали її за недійсними критеріями. Водночас вони зможуть одразу подати нову заявку за іншими чинними підставами.
- Коригування квот. До 10 листопада 2026 року підприємства ПЕК та ОПК мали привести обсяги бронювання у відповідність до квоти 95%. При цьому необхідно зберегти бронювання фахівців, залучених до виробництва та аварійно-відновлювальних робіт. Недотримання підприємством визначеної квоти понад 10 робочих днів може стати підставою для скасування статусу критичності.
- Планове підтвердження. Підприємства, критерії для яких не змінилися, подають документи до ЦОВВ та ОВА за 2-3 місяці до завершення строку дії статусу.
Водночас для отримання або продовження критичності тепер потрібно виконати дві додаткові умови:
- Обґрунтувати важливість діяльності: роботодавець має довести, що зупинка підприємства зашкодить обороноздатності, життєзабезпеченню населення, роботі критичної інфраструктури або макрофінансовій стійкості держави.
- Працювати в одній із 13 критичних сфер: ОПК, ПЕК, аварійно-рятувальні служби, добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, агровиробництво і продовольча безпека, транспорт і логістика, ІТ, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я та роздрібна торгівля.
Перелік критичних сфер можуть розширити за поданням профільного ЦОВВ або ОВА, погодженим із Координаційним центром.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку від мобілізації. Серед підстав для її отримання - сімейні обставини, стан здоров'я, навчання, наукова діяльність та бронювання.
Зокрема, відстрочку можуть отримати люди з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які самостійно виховують дитину, а також працівники критично важливих підприємств та окремих державних органів.