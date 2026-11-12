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Фігуранта справи "Карфаген" Ценова відсторонили від посади в Нацполіції

15:40 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фігуранта справи "Карфаген" Ценова відсторонили від посади в Нацполіції Фото: Володимир Ценов (Getty Images)
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Першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова відсторонили від посади на час службового розслідування через підозру в хабарництві у справі "Карфаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" ("Радіо Свобода").

Як зазначається, у відомстві призначили службове розслідування через можливе порушення дисципліни окремими співробітниками. Хто саме, крім Володимира Ценова, потрапив під перевірку, у поліції не уточнили.

Також в межах розслідування перевірять можливу причетність поліцейських до виготовлення підроблених євро.

За даними антикорупційних органів, до запуску фальшування валюти був причетний чинний правоохоронець на прізвисько "Консультант" (ймовірно, заступник начальника відділу карного розшуку поліції Київщини Олександр Дем’янчук).

Окрім фальшивих грошей, слідство закидає "Консультанту" допомогу нападникам, які у липні 2026 року атакували чоловіка біля спортклубу в центрі Києва.

У поліції підтвердили, що 7 липня зареєстрували повідомлення про напад на вулиці Антоновича та відкрили провадження за статтею про хуліганство, але промовчали про те, чи служить у них фігурант досі.

За версією НАБУ і САП, один із керівників ДСР на прізвисько "Прайс" (ймовірно, Ценов) із січня по липень 2026 року отримував гроші за "непомічання" роботи нелегальних кол-центрів.

Також він нібито радив подати п’ять однакових скарг до Печерського райсуду Києва після обшуків, щоб справа потрапила до потрібного судді.

4 листопада Ценова затримали, а наступного дня суд відправив його під варту із заставою у 15 мільйонів гривень.

Вже 6 листопада він сплатив ці кошти та вийшов із СІЗО. Водночас іншого фігуранта - Олександра Дем’янчука - суд арештував без права на заставу.

Нагадаємо, що 5 листопада в рамках резонансної операції "Карфаген" антикорупційні органи затримали високопосадовця Нацполіції, відомого на плівках НАБУ під прізвиськом "Прайс".

За даними ЗМІ, йдеться про заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова.

Водночас стало відомо, що ще до початку гучної операції НАБУ співробітники Нацполіції роками протистояли наркосиндикату "Хімпром", працюючи під постійними погрозами розправи.

Зокрема, правоохоронцям вдалося закрити 105 наркошопів U420 та затримати 23 учасників угруповання.

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НАБУ САП Шахрайська схема Національна поліція Корупція
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