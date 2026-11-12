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Щоб уникнути банкрутства: АМУ закликає зберегти реверсні кошти громад у держбюджеті-2027

13:47 12.11.2026 Чт
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aimg Юлія Бойко
Щоб уникнути банкрутства: АМУ закликає зберегти реверсні кошти громад у держбюджеті-2027 Радниця голови АМУ Оксана Продан (фото: wikimedia.org)
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В Асоціації міст України сподіваються, що у проєкті закону про держбюджет до другого читання 64% ПДФО та кошти реверсної дотації залишать громадам, щоб не доводити їх до банкрутства. Такі пропозиції АМУ підтримала більшість народних депутатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву радниці голови АМУ Віталія Кличка Оксани Продан.

Руйнування бізнесу посилює ризики для громад

"Реверс - це коли у громад, які самі заробляють і не потребують дотацій, вилучають кошти, тому що вважають, що вони забагато заробили", - пояснила Оксана Продан.

Вона зауважила, що в останні місяці в Україні зруйновано багато великого бізнесу, і всі ці підприємства платити податки не будуть, але розрахунок реверсу буде здійснюватися, начебто вони там є.

"Якщо не залишити реверсні кошти в громадах, вони будуть штучно доведені до банкрутства. Цього в жодному разі не можна допускати", - наголосила радниця Кличка.

Продан також зазначила, що пропозиції асоціації підтримала більшість народних депутатів. Тепер всі муніципалітети сподіваються, що Мінфін під час підготовки проєкту закону про держбюджет до другого читання врахує цю позицію АМУ і парламентарів.

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Вона подякувала народним депутатам, які розуміють проблему і виступили єдиним фронтом за збереження коштів у громадах.

Коли розглянуть бюджет-2027

Раніше парламент підтримав ініційовані АМУ поправки про збереження в бюджетах громад 64% ПДФО та коштів реверсної дотації. За відповідні пропозиції проголосували 278 і 284 народні депутати відповідно.

Як відомо, Верховна Рада розглянула законопроєкт № 16000 про Державний бюджет України на 2027 рік у першому читанні 28 жовтня. Друге читання попередньо заплановане на 23-26 листопада.

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