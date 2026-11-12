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"Це говорить про те, куди все рухається": Зеленський зробив заяву щодо проблем зі Starshield

15:03 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Це говорить про те, куди все рухається": Зеленський зробив заяву щодо проблем зі Starshield Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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В Україні знову зафіксували обмеження швидкості Starshield. Це свідчить про те, що у США ухвалюють рішення, ставлячись до окупованих українських територій так, ніби вони не є українськими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

"Погана новина полягає в тому, що ми знову бачимо проблеми зі Starshield. І ми знову зафіксували обмеження швидкості Starshield на українській території, зокрема на тимчасово окупованих частинах України. Обмеження швидкості знову становить 161 кілометр на годину. Це 100 миль на годину", - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що такі обмеження безпосередньо впливають на здатність України перехоплювати російські реактивні "Шахеди". Він додав, що ці безпілотники летять із тих територій, а через обмеження швидкості їх не можна вчасно наздогнати.

"Але деякі речі вже зрозумілі. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, фактично ставлячись до української території так, ніби вона не є українською, то це говорить нам про те, куди все рухається", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що не треба ніколи жодним чином не визнавати окупацію української території країною-агресоркою.

Неможливість використання авіації

Зеленський пояснив, що Україна не може використовувати авіацію поблизу лінії фронту - там можуть діяти лише дрони-перехоплювачі. Збивати російські реактивні дрони стає складніше без необхідної швидкості.

"А це означає, що більше російських ударів досягають цілей і більше наших людей гинуть, наші цивільні гинуть від рук Росії. Ми намагаємося отримати подробиці від американської сторони, але поки що знаємо дуже мало", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що протягом останніх кількох діб над територією України відбуваються значні збої в роботі Starshield. Вони фіксуються вздовж усієї лінії фронту, а також на ТОТ.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що швидкість роботи "Старлінк" під час руху знову обмежили.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна в Україні
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