Штормовий вітер, дощі й "стрибок тепла" до +19: якої погоди чекати в Україні 13 листопада
Погода в Україні 13 листопада очікується вітряна, волога й контрастна за температурою. Місцями дощ буде переходити у сніг, тоді як в інших областях повітря може прогрітись до +19°C.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з опадами в Україні 13 листопада
Експерт розповіла, що на синоптичну ситуацію в Україні 13 листопада буде впливати значною мірою діяльність атмосферних фронтів.
Загалом у більшості регіонів переважатиме волога погода з дощами.
На заході - місцями ймовірний мокрий сніг.
Чого чекати від вітру й температури повітря
"Увага! Завтра в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду", - наголосила Діденко.
З огляду на це вона порадила "позабирати з балконів та дворів все, що легко літає".
"Самі уникайте перебувати під великими старими деревами, рекламними щитами. Особливо ретельно виберіть місце для паркування автомобіля", - додала метеоролог.
Крім того, у п'ятницю в Україні очікується "стрибок температури повітря".
Синоптик уточнила, що загалом "буде дуже тепло".
Вдень - близько +10...+15°C. На півдні - до +14...+19°C.
При цьому в західних областях передбачається більш прохолодна погода - близько +4...+8°C.
Прогноз погоди по Україні на 13 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Яку погоду в п'ятницю прогнозують у Києві
Діденко повідомила, що у Києві 13 листопада очікується сильний вітер, який досягатиме швидкості 15-20 метрів за секунду.
Пройдуть дощі.
Проте температура повітря "підсолодить цю негоду".
"Буде дуже тепло в столиці, до +12 градусів", - уточнила синоптик.
Вона додала, що така погода "закрутить голови та судини", тож метеопатам варто бути особливо обережними.
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Особливості синоптичної ситуації пізніше
Пізніше, за даними Діденко, з 14-15 листопада (суботи та неділі) синоптична ситуація в Україні "повернеться у звичне листопадове русло".
"Похолоднішає до норми", - пояснила спеціаліст.
Проте подібні "теплі підйоми градусів", за її словами, "ще будуть".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.
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