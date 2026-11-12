Нацполіція та СБУ затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці

На Київщині затримали 13 активних учасників сутичок біля пункту дислокації Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Правоохоронці ідентифікували та встановили активних учасників подій у Петропавлівській Борщагівці.

Затримано причетних до заворушень, серед яких 18-річний уродженець Запорізької області, який понад чотири роки перебував на тимчасово окупованій частині території України та декілька місяців тому переїхав на Київщину. Він трощив автівки патрульної поліції та автобус Нацгвардії.

Також затримано 22-річну місцеву мешканку та 21-річного жителя Рівненщини, які закликали до пошкодження спецтранспорту, брали участь у блокуванні проїзду та пошкодженні автобуса військових.

Співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили сімом затриманим про підозри за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, несанкціонованого поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1, ⁠ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

У суді їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі поліцейські столичного регіону провели 14 обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, які свідчать про їхню злочинну діяльність.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру шістьом фігурантам за ч. 2 ст. 296 та ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини вчинення вказаних злочинів та причетні до них особи з метою подальшого притягнення до відповідальності.