Україна уразила 5 найбільших російських НПЗ за лічені дні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Як пояснили українські військові, йдеться про Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ, які входять до п'ятірки найпотужніших у РФ.

Окрім того, ЗСУ успішно атакували Новокуйбишевський і Саратовський нафтопереробні заводи.

Один із наймасштабніших ударів припав на Омський НПЗ. Підприємство розташоване приблизно за 2500 кілометрів від українського кордону. Уночі 11 листопада там спалахнула пожежа після ураження об'єкта українськими військовими. Завод є одним із ключових елементів російської нафтопереробної промисловості та забезпечує пальним, зокрема, потреби воєнної машини РФ.

Потужність Омського НПЗ перевищує 21 млн тонн нафти на рік. Крім того, підприємство має один із найвищих у Росії показників глибини переробки сировини - близько 99%.

Також підтверджено результати атак на Кірішський і Саратовський НПЗ.

Зокрема, у ніч проти 9 листопада українські сили уразили підприємство ТОВ "Кінеф" ("Кірішинефтеоргсинтез") у Ленінградській області. Його виробничі потужності дозволяють переробляти близько 20 млн тонн нафти щороку. Це понад 6% загального обсягу нафтопереробки Росії.

Завод випускає широкий асортимент нафтопродуктів, серед яких є пальне для російської армії. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали установка атмосферної трубчастої переробки нафти (АТ), установка первинної переробки ЕЛОУ та два охолоджувальні комплекси.

Ще одним об'єктом ураження став Саратовський НПЗ, атакований 7 листопада. Підприємство щороку переробляє близько 7 млн тонн нафти та працює, зокрема, на забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу і збройних сил.

Під час удару було пошкоджено єдину на заводі установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар місткістю 10 тисяч кубометрів. На останньому виникла пожежа. Наразі роботу підприємства зупинено.

Ураження установок первинної переробки безпосередньо впливають на обсяги виробництва нафтопродуктів. Це обмежує можливості забезпечення російських військ пальним, а також скорочує доходи, які Кремль може спрямовувати на фінансування війни.

У Генштабі ЗСУ наголосили: географічна віддаленість більше не гарантує безпеки російським промисловим об'єктам. Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по підприємствах, які мають стратегічне значення для забезпечення російської агресії.