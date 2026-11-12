Розкрадання на харчах для ЗСУ: гучну справу про яйця по 17 грн направили до суду

НАБУ та САП передали до суду справу про мільйонні розкрадання на закупівлях харчів для Збройних Сил під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, схему реалізували у 2022-2023 роках під час закупівлі продуктів для армії так званими комплектами. Затверджений каталог налічував 409 найменувань, проте насправді найвживаніші товари, як-от овочі, крупи, м'ясо чи вода, становили лише 10% асортименту.

Решту позицій, наприклад спеції, желатин чи ягоди, замовляли вкрай рідко або не замовляли взагалі.

Завдяки тому, що ціну комплекту формували за середньою вартістю всіх найменувань, постачальники маніпулювали цінниками, завищуючи їх на ходові продукти та занижуючи на маловживані чи сезонні товари, такі як черешня чи абрикоси взимку.

Надприбутки та закордонна нерухомість

Унаслідок таких зловживань упродовж серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, які контролювалися однією власницею, незаконно отримали понад 733 млн грн надприбутків. Це підтверджено висновками комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Частину цих грошей згодом вивели через виплату дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов'язаним компаніям. Отримані кошти згодом могли піти на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості, законність набуття якої наразі перевіряють правоохоронці.

Роль Міноборони та врятовані кошти

До організації злочину також причетний посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів свідомо ігнорував очевидні цінові аномалії в каталогах.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та гучних медійних скандалів, зокрема через публікації про закупівлі яєць по 17 гривень за штуку, учасники схеми знизили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів.

Завдяки цьому вдалося вберегти від розкрадання з державного бюджету 788 млн грн.