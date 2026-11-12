Віткофф та Кушнер зустрілись з Путіним: все, що відомо про переговори

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві в четвер, 12 листопада. Тема їх переговорів - результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі щодо врегулювання війни в Україні.

Все, що відомо про перебіг переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо на цю мить:

(Оновлено 14:55). Прокремлівські медіа наводять головні заяви на початку зустрічі

Путін:

Запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом Олешок.

Стверджує, що війська РФ нібито контролюють Костянтинівку на Донеччині (насправді це не так, окупанти оголосили про "взяття" міста ще в липні, однак досі намагаються захопити його).

Путін каже, що РФ нібито "потрібно 5 діб на розмінування біля Костянтинівки", а "якщо Київ вважає, що контролює місто, нехай забезпечить безпеку зі свого боку";

Сказав, що "Росія ніколи не закривала діалог з Європою", а нібито "це європейці його перервали";

Додав, що Росія не визнає ніяких "сірих зон" і для неї "є лише одна лінія розмежування з Україною - лінія держкордону";

"Росія хотіла б, щоб американці попрацювали з Європою і визначилися, чого хочуть - миру чи війни";

Присутність іноземних військ в Україні для РФ є неприйнятною, вони будуть "законною метою" для ЗС РФ. "У разі запровадження європейських військ в Україну "війна відновиться".

Путін цинічно заявив, що йому хотілося б, щоб "мир в Україні був вічний".

Віткофф:

Назвав майбутній масштабний обмін полоненими між РФ та Україною прогресом у врегулюванні війни;

"Європейці в Абу-Дабі не сиділи за столом переговорів, але вони були проінформовані про контакти";

Повідомив, що передасть Зеленському інформацію про сьогоднішні контакти з Путіним;

Кушнер:

Американці бачать, що європейці висловлюють бажання брати участь у переговорах та закінчити війну в Україні;

США почали обговорювати з європейцями архітектуру безпеки на континенті.

Зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером розпочалася о 14:07 за київським часом, хоча американські посланці перебувають в Кремлі ще з 12:00.

"Путін відзначив наявність успіху на гуманітарному треку та попросив Віткоффа та Кушнера передати подяку Трампу за організацію контактів Росії та України", - передає російський "Інтерфакс".

Російський диктатор висловив "особливу подяку" першій леді США Меланії Трамп "за вирішення гуманітарного питання навколо Олешок - населеного пункту, який опинився в блокаді внаслідок російської агресії.

Також відомо, що глава російської делегації на перемовинах в Абу-Дабі Володимир Мединський, а також представники Путіна Дмитрієв та Ушаков беруть участь у зустрічі з Віткоффом та Кушнером.

Що обговорять у Москві

Віткофф і Кушнер прибули до московського аеропорту "Внуково" рано-вранці 12 листопада. Там їх зустрів представник Путіна, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Прибувши до Москви, Віткофф висловив сподівання, що після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі "мир став ближчим".

О 12:02 російські ЗМІ повідомили, що кортеж американців у супроводі Дмитрієва прибув до Кремля.

Перед зустріччю з російським диктатором американці провели окрему бесіду з Дмитрієвим. Також до готелю Four Seasons, куди прибули Віткофф і Кушнер, приїздив і помічник Путіна Юрій Ушаков, який провів з посланцями Трампа "попередні консультації".

За його словами, Путін обговорюватиме з посланцями "всі питання" пов'язані з досягненням мирного врегулювання в Україні. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Путін доведе до американських перемовників позицію Росії.

Втім, на тлі того, що Кремль негативно висловлюється про участь Європи за столом перемовин, у Путіна несподівано підтримали участь НАТО. Рябков сказав, що присутність верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича в Абу-Дабі "додала професіоналізму для обговорення питань безпеки в Європі".

Як раніше анонсував Кушнер, американська сторона хоче обговорити те, про що йшлося в Абу-Дабі, та "спробувати досягти більшого прогресу в деяких з обговорених питань". За його словами, посланці бачать певні перспективи та можливості.

За даними Axios, США попросили Росію подати нові пропозиції щодо можливої ​​угоди про безпеку в Європі, яка б включала кроки з боку Москви, спрямовані на зниження напруженості на континенті. Саме це прохання Віткофф і Кушнер нібито озвучать Путіну.

Після переговорів із Путіним посланці Трампа планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Український глава держави зауважив, що очікує отримати вже ввечері, 12 листопада, від Віткоффа і Кушнера реакцію російської сторони на питання, які були підняті під час засідання в Абу-Дабі.

Чим завершилися переговори в Абу-Дабі

11 листопада в Абу-Дабі завершився другий день тристоронніх переговорів України, США та Росії. Це були перші переговори такого формату з лютого поточного року.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який входить до складу української делегації, назвав переговори "жорсткими", пояснюючи це тим, що росіяни привезли дуже суворі директиви, через що пом'якшити дискусію було складно.

Втім, за результатами переговорів, сторонам вдалося домовитися про масштабний обмін військовополоненими. Зеленський каже, що мова може йти про формат "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

За даними джерел РБК-Україна, російська делегація відмовилася обговорювати з українською стороною припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі. До предметного розгляду територіальних питань сторони не дійшли.

Натомість росіяни наполягали на поверненні до своїх пропозицій щодо так званих гарантій безпеки від грудня 2021 року. Тоді Москва вимагала, зокрема, припинити розширення НАТО та обмежити військову співпрацю Альянсу з Україною.

За оцінкою співрозмовників видання, переговори пройшли складно, хоча певний рух у процесі є. Водночас говорити про прориви для України поки не доводиться.

Участь Європи

Паралельно тристороннім зустрічам відбулися окремі переговори України, США та європейських партнерів. У них взяли участь представники НАТО, Єврокомісії, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Російська делегація до цієї зустрічі не долучалася.

У спільній заяві учасники наголосили, що майбутні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, її право самостійно ухвалювати рішення та передбачати надійні гарантії безпеки.

За інформацією джерел РБК-Україна, формат наступних зустрічей може змінитися: європейських представників можуть залучити до спільних переговорів із Росією. Це пов'язано з обговоренням майбутньої архітектури безпеки Європи.

Посланець президента США Кушнер заявив, що Європа має обрати єдиного представника для участі в переговорах щодо завершення війни Росії проти України.