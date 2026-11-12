Падіння російського дрона на дорогу у Києві: з'явилися фото наслідків
14:31 12.11.2026 Чт
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Фото: наслідки падіння російського дрона на дорогу у Києві (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Вдень 12 листопада уламки російського дрона впали на проїзну частину дороги у Шевченківському районі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Внаслідок падіння дрона постраждала одна людина.
На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
Пошкоджений пасажирський автобус.
Фото: ДСНС
Нагадаємо, у Києві вдень 12 листопада після падіння дрона загорілися авто та автобус. Одна людина постраждала. Для столиці це була вже друга атака за день.