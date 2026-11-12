Долар дорожчає після падіння, євро дешевшає: актуальний курс НБУ на 13 листопада

Національний банк України визначив офіційні курси іноземних валют на п’ятницю, 13 листопада. Американська та європейська валюти продемонстрували різноспрямовану динаміку: долар дещо додав у вартості, а євро продовжив зниження.

Яку вартість валюти встановив регулятор, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 13 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн. Це на 6 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем. У четвер, 12 листопада, американська валюта коштувала 45,32 грн.

Водночас євро продовжило дешевшати. Його офіційний курс становить 50,33 грн, що на 15 копійок менше, ніж днем раніше. 12 листопада європейська валюта коштувала 50,48 грн.

Фото: курс валют НБУ на 13 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Що підтримуватиме гривню до кінця року

Попри коливання валютного ринку, одним із головних чинників стабільності гривні залишатиметься політика Національного банку. Регулятор і надалі використовуватиме міжнародні резерви для продажу валюти, якщо виникатиме надмірний попит.

Як пояснив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, на початок жовтня міжнародні резерви НБУ становили 47,1 млрд доларів. Цього обсягу достатньо приблизно на чотири місяці імпорту.

Додатковим чинником підтримки валютного ринку має стати міжнародна допомога. До кінця року Україна очікує отримати ще близько 27 млрд доларів від партнерів.

За оцінкою банкіра, поєднання достатніх резервів, міжнародної фінансової підтримки та дій Нацбанку має стримувати надмірні курсові коливання.

''За наявності резервів, підтримки партнерів та дій НБУ листопад може принести більше емоцій, ніж реальних курсових змін'', – зазначив Тарас Лєсовий.

Що відомо про міжнародні резерви України

У Національному банку також наголошують, що наявного обсягу міжнародних резервів достатньо для збереження стійкості валютного ринку.

За даними регулятора, станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України становили 47,1 млрд доларів. Упродовж жовтня цей показник продовжив зростати.

Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення міжнародні резерви України були меншими за 30 млрд доларів.

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