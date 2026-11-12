Під Петербургом підірвали автомобіль з російським полковником, він загинув, - ЗМІ

У селищі Шушари під Санкт-Петербургом вибухнув автомобіль з російським військовим. За даними джерела, загинув полковник, член його родини, який був поруч, дістав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Фонтанка" .

Вибух стався в Шушарах, передмісті Санкт-Петербурга. Загиблим, за інформацією джерела, виявився полковник російської армії. Член його родини, який був поряд, вижив, але отримав поранення.

Ім'я загиблого та подробиці поки не повідомляють.

Російські воєнкори прощаються із загиблим словами про "вічний політ", що може вказувати на зв'язок офіцера з авіацією. Офіційного підтвердження цьому немає.

Оновлено 7:50

За уточненими даними "Фонтанки", вибуховий пристрій був прикріплений до днища автомобіля. Його дистанційно активували, коли полковник виїжджав з двору. Військовий був у машині сам.

Телеканал “78” повідомляє, що загиблий був головним штурманом 6-ї армії ВПС і ППО Росії.

Наприкінці серпня так само в Слов'янці під Петербургом загинув підполковник Збройних сил РФ, який служив у ППО. Його дружина, яка була поруч, вижила і потрапила до лікарні.

За даними "Фонтанки", в обох випадках вибуховий пристрій активували дистанційно.