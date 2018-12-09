Погода на сегодня: на большинстве территории Украины дожди со снегом, температура до +8

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве солнечно, температура в день до +2

Погода на сегодня: 10 декабря 2018 на большинстве территории Украины ожидаются дожди со снегом, температура воздуха днем от 0 до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе дожди со снегом, температура воздуха днем от +1 до +4, ночью от -1 до +4. В северных областях будет солнечно, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2. В центре тоже будет преимущественно солнечно, но в Полтавской и Кировоградской областях ожидается дождь с мокрым снегом, днем от 0 до +4, ночью от -1 до +4.

На востоке будет дождливо, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2. На юге, кроме Одесской области, ожидаются дожди, температура днем от 0 до +6, ночью от 0 до +4. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от +4 до +6.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 декабря будет преимущественно солнечно, днем от 0 до +2, ночью от -2 до 0. Ветер южный, 5-10 м/с.