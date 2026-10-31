На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 жовтня
У суботу, 31 жовтня, на АЗС зафіксовано чергове підвищення цін на автогаз, а також точкове коригування вартості дизельного пального. Водночас ціни на всі види бензинів залишаються стабільними в усіх великих мережах.
Скільки коштує пальне сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Автогаз: Мережа SOCAR підняла вартість автогазу на 40 копійок - до 59,90 грн/л, зрівнявшись із цінниками ОККО та WOG. Мережі "Укрнафта" та UPG підвищили ціну скрапленого газу на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л та 57,90 грн/л відповідно.
Дизельне пальне: Мережа UPG підвищила вартість преміального дизелю (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тоді як стандартний EURO DIESEL залишився на позначці 102,90 грн/л. В інших операторів цінники на дизель утримуються без змін.
Бензини: Вартість бензинів А-92, А-95 та преміальної 100-ї марки залишається на рівні попереднього дня.
Деталізація цін на АЗС 31 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДП NANO Extro: 111,00 грн
- ДП NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,90 грн (+40 коп)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 104,90 грн
- ДП: 102,90 грн
- Газ: 56,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 105,90 грн (+1 грн)
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 57,90 грн (+1 грн)