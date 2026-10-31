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На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 жовтня

06:46 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська
На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 жовтня Фото: скільки коштує пальне на АЗС сьогодні (Getty Images)
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У суботу, 31 жовтня, на АЗС зафіксовано чергове підвищення цін на автогаз, а також точкове коригування вартості дизельного пального. Водночас ціни на всі види бензинів залишаються стабільними в усіх великих мережах.

Скільки коштує пальне сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Автогаз: Мережа SOCAR підняла вартість автогазу на 40 копійок - до 59,90 грн/л, зрівнявшись із цінниками ОККО та WOG. Мережі "Укрнафта" та UPG підвищили ціну скрапленого газу на 1,00 грн/л - до 56,90 грн/л та 57,90 грн/л відповідно.

Дизельне пальне: Мережа UPG підвищила вартість преміального дизелю (upgDIESEL) на 1,00 грн/л - до 105,90 грн/л, тоді як стандартний EURO DIESEL залишився на позначці 102,90 грн/л. В інших операторів цінники на дизель утримуються без змін.

Бензини: Вартість бензинів А-92, А-95 та преміальної 100-ї марки залишається на рівні попереднього дня.

На АЗС чергове оновлення цін: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 жовтня
Фото: ціни на АЗС 31 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 31 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн (+40 коп)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн
  • ДП: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн (+1 грн)
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 57,90 грн (+1 грн)

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