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Автогаз підскочив на 14 гривень, дизель - до +7 грн: як змінилися ціни на АЗС за жовтень

11:22 01.11.2026 Нд
3 хв
aimg Ірина Гамерська
Автогаз підскочив на 14 гривень, дизель - до +7 грн: як змінилися ціни на АЗС за жовтень Фото: як змінились ціни на АЗС за місяць (Getty Images)
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Упродовж жовтня в Україні зафіксовано суттєве зростання вартості пального на АЗС. Найбільше здорожчання торкнулося автогазу, ціна якого за місяць зросла на понад 14 гривень за літр.

Як змінились ціни на популярних АЗС за місяць - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головні зміни за місяць (жовтень):

Скраплений газ (рекордне зростання):

Сегмент автогазу показал найстрімкіший стрибок серед усіх видів пального. За місяць вартість заправки зросла в середньому на 14,00-14,40 грн/л.

У топових мережах OKKO, WOG та SOCAR цінник піднявся з 45,50 грн/л до 59,90 грн/л (+14,40 грн/л).

У мережах нижчого цінового сегмента - "Укрнафта" та UPG - газ подорожчав на 14,00 грн/л, досягнувши позначок 56,90 грн/л та 57,90 грн/л відповідно.

Дизельне пальне (відчутне подорожчання):

Дизель за жовтень додав у ціні від 5,00 до 7,00 грн/л, перетнувши у преміальних марках позначку в 110 грн за літр.

На станціях OKKO та WOG як стандартне ДП Євро (106,90 грн/л), так і преміальні марки Pulls/Mustang (109,90 грн/л) синхронно зросли на 7,00 грн/л.

Мережа SOCAR підняла вартість ДП NANO Extro на 7,00 грн/л - до рекордної позначки 111,00 грн/л, а стандартний NANO додав 5,00 грн/л (до 108,00 грн/л).

"Укрнафта" та UPG також відкоригували цінники вгору на 5,00-6,00 грн/л, де базовий дизель наразі коштує 102,90 грн/л.

Бензини (цінова стабільність з точковими коригуваннями):

Сегмент бензинів виявився найстійкішим до ринкових коливань.

Мережі OKKO, WOG та "Укрнафта" пройшли увесь жовтень без жодних змін у цінниках на бензин. Вони утримали А-95 Євро на рівні 92,90 грн/л (на "Укрнафті" - 88,90 грн/л), а брендовий 95-й - 95,90 грн/л (на "Укрнафті" - 91,90 грн/л).

Водночас мережі SOCAR та UPG провели єдине точкове підвищення на 1,00 грн/л за всіма позиціями (марки А-95, преміальний 95-й та 100-й).

Автогаз підскочив на 14 гривень, дизель - до +7 грн: як змінилися ціни на АЗС за жовтень
Фото: ціни на АЗС 1 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 листопада у порівняння з 1 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн (+7 грн)
  • ДП Євро: 106,90 грн (+7 грн)
  • Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн (+7 грн)
  • ДП Євро-5: 106,90 грн (+7 грн)
  • Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн (+7 грн)
  • ДП NANO: 108,00 грн (+5 грн)
  • Газ: 59,90 грн (+14,4 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн (+5 грн)
  • ДП: 102,90 грн (+5 грн)
  • Газ: 56,90 грн (+14 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн (+1 грн)
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн (+1 грн)
  • Бензин A-95: 89,90 грн (+1 грн)
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн (+6 грн)
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн (+5 грн)
  • Газ: 57,90 грн (+14 грн)

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