У Києві стався вибух у висотці, поліція з’ясовує обставини

Фото: у Києві пролунав вибух у квартирі (Getty Images)

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Увечері 30 жовтня у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Пошкодження отримав міський автобус на зупинці поряд з будинком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва у Telegram.

Вибух у висотці Поліцейські зʼясовують обставини вибуху в житловому будинку у Шевченківському районі столиці.



Попередньо відомо, що вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки. "Внаслідок події було також пошкоджено скло міського автобусу, який перебував на кінцевій зупинці", - йдеться у дописі.



Пожежі та потерпілих немає, додали у поліції Києва.



На місці працюють правоохоронці, а також слідчо-оперативна група. Всі обставини надзвичайної події зʼясовуються.