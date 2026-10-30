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У Києві стався вибух у висотці, поліція з’ясовує обставини

22:35 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
У Києві стався вибух у висотці, поліція з’ясовує обставини Фото: у Києві пролунав вибух у квартирі (Getty Images)
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Увечері 30 жовтня у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Пошкодження отримав міський автобус на зупинці поряд з будинком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва у Telegram.

Вибух у висотці

Поліцейські зʼясовують обставини вибуху в житловому будинку у Шевченківському районі столиці.

Попередньо відомо, що вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки.

"Внаслідок події було також пошкоджено скло міського автобусу, який перебував на кінцевій зупинці", - йдеться у дописі.

Пожежі та потерпілих немає, додали у поліції Києва.

На місці працюють правоохоронці, а також слідчо-оперативна група. Всі обставини надзвичайної події зʼясовуються.

Раніше РБК-Україна писало, що у Печерському районі Києва 14 жовтня вибухнув електрокар. Водій отримав поранення.

Крім того, 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль, який належав військовому. Внаслідок інциденту було поранено 49-річного водія кросовера.

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