Сі Цзіньпін не планує обговорювати Україну з Трампом і Путіним, - президент Німеччини

Війна Росії проти України не буде однією з тем переговорів глави Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD .

Штайнмаєр заявив, що Пекін не зацікавлений у проведенні тристоронньої зустрічі з Вашингтоном і Москвою для обговорення війни в Україні.

За його словами, він обговорив таку можливість із лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час переговорів у Пекіні.

Як заявив останній, його зустріч з Трампом і Путіним, найімовірніше, відбудеться на майбутньому саміті АТЕС у Шеньчжені. Водночас українське питання не входитиме до порядку денного цих перемовин.

"На його думку, наразі немає жодних ознак підготовки саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю... Він чітко наголосив, що це європейський конфлікт, за столом переговорів щодо якого мають бути присутні й європейці", - розповів Штайнмаєр про свою розмову із Сі.

Штайнмаєр також звернув увагу на реакцію китайського лідера: коли він запропонував обговорити можливість проведення саміту щодо України, на обличчі Сі можна було помітити здивування.

Зустріч Штайнмаєра із Сі Цзіньпіном відбулася в п'ятницю в Пекіні. Після переговорів президент Німеччини повернувся до Берліна.