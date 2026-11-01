Росія ударила по енергетиці Тернопільщини, знеструмлено 12 населених пунктів

Фото: Росія ударила по енергооб'єкту в Кременецькій громаді (Getty Images)

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Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, через що частина населених пунктів залишилася без світла.

Про це заявив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури повністю або частково без електропостачання залишилися 12 населених пунктів. Наразі на місці події працюють профільні служби. Енергетики вже розпочали роботу над відновленням стабільного живлення для всіх абонентів. Місцева влада закликає громадян не нехтувати власною безпекою. "Ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Загроза залишається реальною - бережіть себе", - зазначив Пастух.