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Росія ударила по енергетиці Тернопільщини, знеструмлено 12 населених пунктів

17:50 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росія ударила по енергетиці Тернопільщини, знеструмлено 12 населених пунктів Фото: Росія ударила по енергооб'єкту в Кременецькій громаді (Getty Images)
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Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, через що частина населених пунктів залишилася без світла.

Про це заявив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури повністю або частково без електропостачання залишилися 12 населених пунктів.

Наразі на місці події працюють профільні служби. Енергетики вже розпочали роботу над відновленням стабільного живлення для всіх абонентів.

Місцева влада закликає громадян не нехтувати власною безпекою.

"Ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Загроза залишається реальною - бережіть себе", - зазначив Пастух.

Нагадаємо, що Росія регулярно завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, залишаючи мешканців без світла та тепла.

Зокрема, раніше РФ атакувала Дніпро, внаслідок чого понад 350 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Окрім того, через ворожі обстріли енергооб'єктів складні ситуації фіксуються і в інших регіонах країни.

Наприклад, Конотоп п'ять діб залишався без світла через пошкодження інфраструктури, тоді як критичні об'єкти міста перевели на резервні джерела живлення.

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