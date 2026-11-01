РФ удень атакувала Україну сотнями дронів: скільки знешкодила ППО

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Протягом дня 1 листопада російські війська продовжували атакувати Україну ударними безпілотниками. Сили ППО змогли успішно відбити новий повітряний напад ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

З 06:30 до 19:00 противник застосував 326 БпЛА, зокрема реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники інших типів. Окрім того, росіяни запустили шість S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". За попередніми даними, протягом зазначеного періоду протиповітряна оборона знищила або подавила: 274 БпЛА, зокрема 46 реактивних безпілотників;

шість S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Станом на 19:16 понад 20 ударних безпілотників ще перебували в повітряному просторі України. Бойова робота сил ППО триває досі. https://t.me/RBC_ua_news/210682 Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.