Валютні гойдалки осені: чому курс долара впевнено йде до позначки у 46 гривень

Чому курс долара впевнено йде до позначки у 46 гривень (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

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У жовтні тиск на курс гривні помітно посилився. Попит на валюту від імпортерів залишається на дуже високому рівні, а НБУ змушений збільшувати продаж з резеріві.

Що відбувається на валютному ринку та якого курсу очікувати в листопаді – у матеріалі РБК-Україна.

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Прискорення девальвації: наприкінці жовтня курс гривні на міжбанку досяг 45,56-45,70 гривень/долар, а на готівковому ринку перевищив 46,00-46,30 гривень/долар .

наприкінці жовтня курс гривні на міжбанку досяг а на готівковому ринку перевищив . Рекордні інтервенції НБУ: Національний банк залишається головним продавцем валюти, збільшивши тижневі інтервенції з 900 млн доларів до 1,2 млрд доларів (понад 5 млрд доларів за місяць).

Національний банк залишається головним продавцем валюти, збільшивши тижневі інтервенції з 900 млн доларів до доларів (понад 5 млрд доларів за місяць). Причини зростання попиту на валюту: Масовані атаки на інфраструктуру змушують бізнес закуповувати імпортне обладнання (генератори, деталі), одночасно зменшуючи експортні можливості та валютну виручку країни.

Масовані атаки на інфраструктуру змушують бізнес закуповувати імпортне обладнання (генератори, деталі), одночасно зменшуючи експортні можливості та валютну виручку країни. Бюджетний дефіцит і затримка допомоги: Скепсис на ринку посилюється через ризик недоотримання 70 млрд грн податків до кінця року, брак 70 млрд євро міжнародного фінансування на наступний рік та скорочення зовнішніх надходжень у жовтні.

Скепсис на ринку посилюється через ризик недоотримання 70 млрд грн податків до кінця року, брак 70 млрд євро міжнародного фінансування на наступний рік та скорочення зовнішніх надходжень у жовтні. Фінансовий ефект девальвації: Вищий курс долара дозволяє уряду частково перекривати розриви в держбюджеті за рахунок курсової різниці (кожне послаблення гривні на 1 грн дає додатково 4-5 млрд гривень в бюджет).

Вищий курс долара дозволяє уряду частково перекривати розриви в держбюджеті за рахунок курсової різниці (кожне послаблення гривні на 1 грн дає додатково 4-5 млрд гривень в бюджет). Прогноз на листопад: Експерти не очікують суттєвого зміцнення гривні, прогнозуючи коридор у межах 45,00-45,75 гривень/долар, хоча сплата квартальних податків у листопаді може тимчасово підтримати нацвалюту.

Курсові коливання на валютному ринку восени стали більш помітними, і наприкінці жовтня курс на міжбанку майже досягнув позначки, закладеної проєктом Державного бюджету на 2026 рік – 45,7 гривень/долар.

Починався 2026 рік із офіційного значення на рівні 42,35 гривні/долар. Стратегія гнучкого курсоутворення виключає різку девальвацію, тож гривня втрачала впродовж року дуже повільно. Але восени на тлі негативних економічних процесів, зростання бюджетних розривів і відсутності нових траншів від міжнародних партнерів девальвація суттєво пришвидшилась.

Це помітно не лише по міжбанку, який 29 жовтня відкрився курсом 45,56 гривень/долар, але і по значенням готівкового ринку, де курс продажу перебуває в межах 45,95-46,30 гривень/долар.

Щоправда, наприкінці останнього жовтневого тижня НБУ відкоригував курсові коливання, тож в п'ятницю 30 жовтня міжбанк закрився курсом на рівні 45,39 гривень/долар, тоді як офіційний курс НБУ на 31 жовтня і 1 листопада був встановлений на рівні 45,53 гривень/долар.

Валютний ринок осені: як зростає попит на долари і скільки продає валюти НБУ

На міжбанківському валютному ринку попит на валюту від імпортерів залишається високим: якщо в серпні валютні інтервенції НБУ, здійснені для задоволення попиту на валюту, становили 4,8 млрд доларів, то вже у вересні – понад 5,5 млрд доларів.

Доступні станом на кінець місяця офіційні дані вказують на те, що рівень інтервенцій НБУ з продажу валюти впродовж 28 вересня – 23 жовтня вже перевищив позначку 5 млрд доларів. Тобто за підсумками місяця цілком можливе перевищення вересневого обсягу продажі валюти Національним банком.

За словами віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, якщо в першому півріччі середньотижневі обсяги валютних інтервенцій становили орієнтовно 900 млн доларів, то протягом останніх місяців вони переважно перебувають поблизу 1,2 млрд доларів та навіть перевищують цей рівень.

"Тобто порівняно з першою половиною року навантаження на регулятора помітно зросло. НБУ продовжує забезпечувати ринок необхідною валютою, не допускаючи накопичення надмірного дисбалансу між попитом і пропозицією. Значну роль у цьому відіграють міжнародна фінансова допомога та валютні резерви", – зауважив Сергій Мамедов.

Обсяг продажів валюти на міжбанківському ринку збільшується разом зі зростанням попиту, особливо в періоди значних курсових коливань та підвищеної волатильності, зазначає провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

На його думку, попит на міжбанку помітно збільшився на тлі початку подорожчання долара.

"Попередній максимум становив 45,10-45,15 гривень/долар, і після його пробиття попит різко зріс аж до рівня 45,70 гривень/долар. Два дні поспіль фіксувалися рекордні обсяги торгів за місяць, а можливо, і за рік. Обсяг операцій на торговельній платформі Bloomberg сягав близько 400 млн доларів на день. Водночас варто розуміти, що це відбувалося за постійної підтримки Національного банку України. Регулятор тримав ситуацію під контролем, не допускаючи різких курсових коливань і стримуючи панічні настрої на ринку шляхом продажу найбільших за останні місяці обсягів валюти", – зазначив Антон Курінний.

Не лише війна та енергетика: які головні причини високого попиту на валюту

Стійке перевищення попиту на валюту над пропозицією цієї осені – результат не сезонності, а масованих атак на вітчизняний бізнес та інфраструктуру, вважає Сергій Мамедов.

"Після чергових атак підприємствам потрібні кошти на відновлення обладнання, придбання генераторів, систем автономного живлення, запасних частин і матеріалів. Частина цієї продукції закуповується за кордоном, а отже, збільшується попит на долари та євро", – каже Мамедов у коментарі РБК-Україна.

Серед головних причин негативного економічного фону цієї осені та, звісно, девальваційних процесів – суттєві руйнування внаслідок російських атак виробничих та експортних потужностей. Це впливає і на податкові надходження, формуючи підвищений дефіцит бюджету, і на експортні можливості – призводить до зменшення обсягів валютної виручки.

Серед причин девальвації – і тиск з боку паливного сектору. На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, роль високої вартості нафти і пального у девальваційних процесах є дуже помітною. Сергій Мамедов додає: не кожне коливання нафтових котирувань автоматично змінює курс гривні. Але у разі, якщо високі ціни на енергоносії зберігатимуться тривалий час, це підтримуватиме підвищений попит на валюту та сприятиме інфляційному тиску.

Важливим чинником, чому саме восени девальваційні процеси пришвидшились, експерти вважають ситуацію з надходженнями грошової допомоги від партнерів України.

"Інфляція пришвидшується, економічні настрої населення та бізнесу погіршуються. Ми бачимо розширення негативних економічних тенденцій. До того ж у жовтні ми дуже мало допомоги отримали від партнерів, а ситуація з надходженнями коштів в наступному році взагалі залишається невизначеною. Українському бюджету наступного року з урахуванням вже підтверджених траншів не вистачає 70 млрд євро", – зазначив Андрій Шевчишин.

Ще однією причиною осінньої девальвації гривні є критична ситуація з державним бюджетом і надходженнями до нього. Міністр фінансів Сергій Марченко вже поінформував, що внаслідок руйнування бізнесу, логістики, металургії та блокування портів держбюджет за підсумками 2026 року може недоотримати 70 млрд грн податків. Таку ж цифру назвав і прем’єр-міністр Сергій Корецький.

У цій ситуації продаж валюти Нацбанком є серйозною можливістю додатково поповнити бюджетні розриви. Адже чим нижчим є курс гривні, тим більше коштів уряд може зібрати до державного бюджету.

Йдеться зокрема й про те, що Україна отримує міжнародну допомогу від партнерів у доларах і євро, і нижчий курс гривні означає більший обсяг гривневих надходжень під час конвертації, а значить, і більші суми надходжень до державної казни.

"Завдяки зниженню курсу на одну гривню Національний банк може дати державному бюджету на 4-5 млрд гривень більше лише внаслідок курсової різниці. Це доволі значні кошти, враховуючи дефіцит державних фінансів та затримки надходження допомоги від партнерів України", – пояснив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Щодо глобальних ринків та курсових коливань валютної пари євро/долар, то наразі цей чинник не має суттєвого впливу на ситуацію на внутрішньому валютному ринку України, зазначає Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU.

"Головними факторами для гривні з початку повномасштабної війни залишаються наявність міжнародної фінансової допомоги і політика валютних інтервенцій НБУ. Протягом цього і наступного року коштів цієї допомоги буде цілком достатньо, щоби НБУ зміг контролювати ситуацію на валютному ринку і дозволити лише помірне і відносно поступове послаблення гривні", - зазначив Олександр Мартиненко.

Падіння або укріплення: на які процеси на валютному ринку чекати в листопаді

Готівковий ринок активно реагує на всі процеси, що відбуваються на міжбанківському, тож, 31 жовтня курс купівлі в банках і обмінниках перебував на рівні 45,20-45,50 гривень/долар, курс продажу – в межах 45,90-46,30 гривень/долар. Попит на готівковому ринку також зростає через негативні очікування, зокрема і очікування подальшої девальвації гривні.

На думку Сергія Мамедова, зараз психологічний чинник залишається досить вагомим: коли люди бачать поступове зростання курсу долара, вони природно починають замислюватися про захист своїх заощаджень. Крім того, є й інший чинник впливу на валютний ринок, а саме – неготовність ринку до панічних настроїв та суттєвого зростання попиту на долари.

"Готівковий ринок піднявся вище рівнів 46,00-46,30 гривень/долар. Це, найімовірніше, пов’язано з неготовністю банків до панічних настроїв клієнтів, що спричинило тимчасовий дефіцит готівкової валюти. Для стабілізації ситуації потрібні кілька днів на підкріплення готівкою, після чого готівковий ринок, ймовірно, заспокоїться, скоригується до рівнів міжбанківського ринку та повернеться до вужчих спредів", – зазначає Антон Курінний.

Головне питання – наскільки тривалим може бути девальваційний тренд, або ж гривня може показати укріплення. Проте, на думку опитаних РБК-Україна експертів, говорити про укріплення нацвалюти поки що підстав мало.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, подальші курсові коливання повністю залежать від рівня міжнародних резервів, обсягів допомоги від партнерів та, власне, рішень Національного банку, що є головним гравцем на валютному ринку України.

І все ж таки курсові рухи на валютному ринку України в листопаді можливі як в бік послаблення, так і в зворотній бік залежно від чинників, які впливатимуть на рівень попиту та достатність валютної пропозиції.

На думку Сергія Мамедова, за умови відсутності нових критичних потрясінь у листопаді можна очікувати коливання переважно в межах 45-45,7 гривень/долар.

За словами ж Антона Курінного, ймовірно, зараз регулятор формує новий курсовий коридор, у межах якого ринок зможе рухатися як у бік зміцнення, так і в бік послаблення гривні.

"Можливо, таким коридором нової реальності на міжбанківському валютному ринку стануть рівні 45,25-45,75 гривень/долар до кінця року. У листопаді традиційно сплачуються квартальні податки. Це певною мірою підтримає гривню та дозволить НБУ скоротити обсяги використання золотовалютних резервів для підтримки курсу", – резюмував Антон Курінний.