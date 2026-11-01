У Франції на Геловін протести переросли в сутички: понад пів тисячі затриманих

У Франції 31 жовтня в Парижі, Марселі та інших містах відбулися масові протести проти дорожнечі й погіршення державних послуг. Після мирних маршів спалахнули сутички з поліцією. До вечора правоохоронці затримали 565 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 320 тисяч людей. Це менше, ніж попереднього вікенду, коли на акції вийшли приблизно 410 тисяч учасників. У Парижі протестували близько 70 тисяч людей.

Загалом у країні пройшло близько 150 демонстрацій. Учасники виступали проти зростання цін, погіршення якості державних послуг і політики уряду Емманюеля Макрона. До маршів долучилися школярі, профспілки та представники руху "жовтих жилетів".

Частина демонстрантів прийшла в костюмах на Геловін. Учасники несли плакати з критикою влади та умов життя у Франції.

LIVE: More and more people this evening at the Trocadéro in #Paris



A gorilla faces off against the police in front of the Eiffel Tower. A young crowd gathers to celebrate #Halloween2026 pic.twitter.com/kzQeNxcZUo — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 1, 2026

До охорони порядку залучили 70 тисяч силовиків

Французька влада заздалегідь готувалася до можливих заворушень. Раніше цього тижня міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що для охорони порядку залучать 70 тисяч поліцейських і жандармів, зокрема елітні підрозділи. Міністр попереджав, що субота може стати днем "дуже високого ризику".

Та попри масштабні заходи безпеки, після переважно мирних маршів у кількох містах почалися зіткнення з правоохоронцями.

У Парижі протестувальники закидали поліцію бруківкою

Паризька акція розпочалася біля Порт-де-Баньоле поблизу кільцевої дороги. Колона рушила в напрямку Порт-де-Шарантон, оминаючи центральну частину міста. Під час маршу над учасниками пролітав гелікоптер.

Спочатку демонстрація відбувалася мирно, але ситуація загострилася поблизу кінцевої точки маршруту. Десятки людей у масках і чорному одязі за допомогою молотків виривали бруківку та кидали її в поліцейських. У правоохоронців також кинули щонайменше один запальний пристрій.

Поліція відповіла сльозогінним газом і застосувала кийки. У паризькій префектурі заявили, що група з кількох сотень учасників заворушень атакувала силовиків різними предметами. Правоохоронці вжили заходів для відновлення громадського порядку.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс назвав рівень насильства з боку частини учасників заворушень "надзвичайним". За його словами, в одного зі співробітників спеціального поліцейського підрозділу в Парижі кинули коктейлем Молотова. Міністр розцінив цей інцидент як замах на вбивство.

Plusieurs cocktails molotov jetés contre les forces de l'ordre à Paris.



Situation très tendue porte de Charenton.#31octobre #Paris pic.twitter.com/G32fnaDICG — Luc Auffret (@LucAuffret) October 31, 2026

Скільки людей затримали після сутичок

Увечері 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ повідомило про 565 затриманих по всій країні. У Парижі під час заворушень поранення отримали четверо поліцейських і один жандарм.

Сутички відбулися не лише в столиці. У Ліоні протестувальники кидали в поліцію різні предмети, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ. У Тулузі силовики використали водомети для розгону несанкціонованої акції, на яку зібралися кілька тисяч людей, переважно молодь.

У кількох містах поліція також застосовувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати. За даними видання, після завершення маршів до натовпу, як і під час попередніх акцій, приєдналися групи людей у масках.