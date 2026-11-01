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Україна за три дні вивела з ладу 10% нафтопереробки РФ,- OSINT-аналітики

16:20 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Україна за три дні вивела з ладу 10% нафтопереробки РФ,- OSINT-аналітики Фото: пожежа на одному з російських НПЗ (Getty Images)
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Українські військові за останні три дні атакували три російські НПЗ, які разом забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на український Telegram-канал, який займається OSINT-аналітикою Dnipro Osint.

Так, під удари потрапили Кстовський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи, а також підприємство "Башнефть-Новойл". Їхня сумарна річна потужність становить близько 33 млн тонн нафти.

За даними Dnipro Osint, атаки мають масштабний характер: під час одного удару з ладу можуть виходити одразу кілька технологічних установок. Йдеться як про обладнання для первинної переробки нафти, так і про установки вторинного циклу.

У каналі зазначають, що так завершилося так зване "енергетичне перемир'я". Протягом двох тижнів Україна утримувалася від ударів по російських НПЗ на прохання адміністрації президента США.

Водночас, як наголошують аналітики, Росія не припиняла атак на Україну. Російські дрони "Герань" і ракети продовжували завдавати ударів, унаслідок яких гинули люди, а українці залишалися без електроенергії, води й тепла.

Останні удари України по НПЗ РФ

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Завод, який входить до групи "Роснефть", має потужність близько 8,8 млн тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, реактивне паливо для російської авіації.

У ніч проти 31 жовтня безпілотники атакували промислову зону в Уфі, де розташований завод "Башнефть-Новойл". Його потужність первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.

Наступної ночі, 1 листопада, під удар потрапив Кстовський НПЗ у Нижньогородській області. Після атаки на підприємстві виникла масштабна пожежа.

Завод є одним із найбільших у Росії, а його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

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