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У Росії атаковано Кстовський НПЗ, на об'єкті масштабну пожежу (фото, відео)

05:10 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Росії атаковано Кстовський НПЗ, на об'єкті масштабну пожежу (фото, відео) Фото: пожежа на НПЗ у Кстові (соцмережі)
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У ніч на 1 листопада місто Кстово Нижегородської області Росії зазнало атаки. Внаслідок ударів спалахнув найбільший нафтопереробний завод у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблік.

Цієї ночі приблизно о 04:11 у соцмережах масово почали поширюватися кадри з пожежею у Кстові. Місцеві жителі скаржилися, що в місті лунають вибухи, а OSINT-канали уточнювали, що під ударом опинився Кстовський НПЗ, після чого на об'єкті почалася масштабна пожежа. Причому вогонь відео у кількох місцях.

Місцева влада ситуацію ніяк не коментувала і чим атакували НПЗ, поки неясно. Але швидше за все, як це часто буває, відбулася дронова атака. На цьому фоні Росавіація оголошувала про обмеження роботи аеропортів як мінімум у Нижньому Новгороді.

Зазначимо, що Кстовський НПЗ входить до топ-5 найбільших нафтопереробних заводів Росії, а також є найбільшим НПЗ компанії "Лукойл" за обсягами встановленої потужності. Зокрема, проектна потужність складає близько 17 млн. тонн нафти на рік.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня під ударом дронів опинився Новокуйбишевськ Самарської області Росії. Після атаки на території Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа.

Також ми писали, що за даними ЗМІ, зять Трампа Джаред Кушнер "дуже жорстко" вимагає від президента України Володимира Зеленського припинити удари по російським НПЗ. Йдеться про їхню зустріч в Осло 20 жовтня.

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Російська Федерація НПЗ Пожежа
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