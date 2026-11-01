У Росії атаковано Кстовський НПЗ, на об'єкті масштабну пожежу (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблік.

Цієї ночі приблизно о 04:11 у соцмережах масово почали поширюватися кадри з пожежею у Кстові. Місцеві жителі скаржилися, що в місті лунають вибухи, а OSINT-канали уточнювали, що під ударом опинився Кстовський НПЗ, після чого на об'єкті почалася масштабна пожежа. Причому вогонь відео у кількох місцях.

Місцева влада ситуацію ніяк не коментувала і чим атакували НПЗ, поки неясно. Але швидше за все, як це часто буває, відбулася дронова атака. На цьому фоні Росавіація оголошувала про обмеження роботи аеропортів як мінімум у Нижньому Новгороді.

Зазначимо, що Кстовський НПЗ входить до топ-5 найбільших нафтопереробних заводів Росії, а також є найбільшим НПЗ компанії "Лукойл" за обсягами встановленої потужності. Зокрема, проектна потужність складає близько 17 млн. тонн нафти на рік.