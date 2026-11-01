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Хакери зламали Росстат та забрали справжні дані про втрати РФ у війні

19:30 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Хакери зламали Росстат та забрали справжні дані про втрати РФ у війні Фото: хакери вивантажили таємні дані з Росстату (Getty Images)
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Кіберпартизани та рух Silent Crow зламали внутрішню ІТ-інфраструктуру Росстату і вивантажили близько 23 ТБ даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Silent Crow.

Хакери зазначили, що операція охопила центральний апарат відомства, регіональні підрозділи та Головний міжрегіональний центр обробки і розповсюдження статистичної інформації.

Під контролем хакерів опинилося приблизно 25 000 машин.

Спеціалісти здобули доступи до доменних контролерів, а також скомпрометували системи віртуалізації та управління інфраструктурою, зокрема ZVIRT, oVirt та VMware ESXi.

Хакери заявили, що вдалося вивантажити:

  • Систему електронного документообігу (СЕД).

  • Критичні інформаційні системи відомства, серед яких ЕССО, АС ДС ОФСП, Демографія, ЦСОД, СУР, ФПСР та НСУД.

  • Близько 2 ТБ документів із ДСП-контуру.

  • Бази даних зі статистичною, економічною, персональною інформацією, матеріалами переписів та даними щодо військових втрат РФ у війні проти України.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати армії РФ убитими і пораненими можуть перевищувати 2 млн осіб за даними видання The Economist.

Зокрема, Росія могла втратити від 374 до 770 тисяч військових лише загиблими.

За даними розвідки та аналітиків, у жовтні втрати армії РФ сягнули рекордного рівня за весь час повномасштабної війни.

Водночас Сили оборони України в цей період повернули більше територій, ніж РФ змогла захопити.

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