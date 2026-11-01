Енергооб'єкти Київщини готові до обстрілів лише на 15-30%: експерт назвав відповідальних

Захисні споруди на енергетичних об'єктах Київської області мають різний ступінь готовності: на одних виконано лише 13-16% робіт, на інших - 24-26%. Водночас підрядники, які отримали мільярдні контракти, пов'язані з особами, що фігурують у кримінальних провадженнях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього генерального прокурора Юрія Луценка в ефірі YouTube-каналу Lapin From Ukraine.

За його словами, відповідні об'єкти нещодавно відвідали представники тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка вивчає підготовку регіонів до зими та стан захисту енергетичної інфраструктури.

Під час огляду виявили дефекти конструкцій, а також відсутність будівельників на майданчиках, попри наближення термінів завершення робіт.

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Ексгенпрокурор вважає, що відповідальність за ситуацію має нести колишній голова Київської обласної військової адміністрації, а нині міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Саме він підписував угоди на всі ці об'єкти без тендерів за власним рішенням, і ми бачимо результат такої роботи", - зазначив Луценко.

Говорячи про відповідальних за проблеми з підготовкою енергетичної інфраструктури до зими, Луценко згадав і Івана Федорова - колишнього голову Запорізької ОВА, який нині очолює Агентство відновлення.

Він розкритикував роботу Федорова на попередній посаді, зокрема будівництво фортифікацій та використання бюджетних коштів. Також Луценко звернув увагу на те, що Агентство відновлення, яке очолює Федоров, отримує фінансування, зокрема, за рішеннями міністра Калашника.

Повертаючись до ситуації на Київщині, Луценко повідомив, що контракти на загальну суму близько 1,8 млрд гривень отримали дві компанії, які обрали без проведення конкурсних процедур. Він стверджує, що ці фірми пов'язані з колишньою працівницею Апарату Верховної Ради.

Ймовірно, йдеться про ТОВ "Консалтинг-Буд” та ТОВ "Ю.Бі.Сі.". Перша компанія у 2026 році отримала 15 контрактів на будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київщини на загальну суму близько 1 млрд гривень.

Її власниця Любомира Кожушко, за даними ЗМІ, є підозрюваною у справі про можливе заволодіння понад 90 млн гривень під час закупівлі безпілотників для Держспецзв'язку. Сама компанія також згадується в матеріалах цього кримінального провадження.

Крім того, як писало "Дзеркало тижня", "Консалтинг-Буд" отримала підряди приблизно на 1,1 млрд гривень у межах реконструкції Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії в Києві. Журналісти звертали увагу на можливе завищення вартості робіт та інші порушення під час реалізації цього проєкту.

"Причому правоохоронці, які мені про це розповідають, кажуть, що: "Ну ти ж розумієш, що не може такі обсяги принести просто рядовий співробітник апарату Верховної Ради, за нею стоять набагато потужніші особи". Дехто навіть вважає, що це може бути керівництво Верховної Ради", - сказав Луценко.

Окремо Луценко звернув увагу на ризик того, що незавершене будівництво можуть спробувати приховати за наслідками російських атак.

За його оцінкою, замовники можуть розраховувати, що зруйновані об'єкти вже не вдасться належним чином перевірити, а невиконані роботи спишуть на удари ворога.

"Вони сидять просто, рахують бабки і моляться, щоб "шахед" прилетів на той об'єкт, який вони не збудували. Потім вони пишуть акт, що захисна система була складена на 90%, але, на жаль, знищена. І це весь їхній розрахунок", - заявив ексгенпрокурор.

Він закликав невідкладно провести виїзну експертизу, яка зафіксує фактичний обсяг виконаних робіт, вартість матеріалів, отримані аванси та дотримання графіків будівництва. На думку Луценка, така перевірка має стати підставою для встановлення можливої службової недбалості та подальшого розслідування ймовірного розкрадання коштів.

Також він закликав виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського взяти перевірку стану захисних споруд на енергооб'єктах Київщини під особистий контроль.

"За кожною зрадою України (а будь-яке розкрадання і некомпетентність під час війни носить ознаки саме такого діяння) стоять конкретні прізвища. І в даному випадку (я це рідко говорю настільки принципово) стоїть питання виживання мільйонів людей", - резюмував Луценко.