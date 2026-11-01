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Долю України не можна вирішувати без її участі, - Зеленський

20:00 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Долю України не можна вирішувати без її участі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Неможливо вирішити долю України за її спиною, оскільки такі переговори є непродуктивними та завідомо приреченими на провал. Суверенітет і територіальна цілісність держави не можуть обговорюватися без її участі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN Türk.

За словами глави держави, будь-які угоди для завершення війни мають досягатися виключно за столом переговорів, де присутні безпосередні сторони конфлікту.

"Це неможливо. Ви не можете вирішити долю України без України. Це було б несправедливо і ні до чого не призвело б. Нелогічно вести переговори щодо долі країни без присутності самої країни", - наголосив Зеленський.

Він додав, що подібні спроби вже робилися раніше іншими лідерами, проте жодних результатів вони не досягли.

Президент також нагадав про неспроможність Росії досягти своїх початкових військових цілей, попри її статус великої держави та плани завоювати Україну за кілька днів.

"Росія, наприклад, вважала себе великою і казала, що завоює Україну за три дні. Зараз ми вступаємо у п'ятий рік війни. Протягом п'яти років Росія не може завоювати Україна", - підкреслив український лідер.

Зеленський резюмував, що жодні сторонні держави не мають права обговорювати критичні питання суверенітету, які стосуються виключно внутрішніх справ незалежної України.

Нагадаємо, раніше у Китаї відповіли, чи готується зустріч президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, заявивши про відсутність офіційної інформації про організацію таких переговорів.

Згодом у Кремлі заявили про початок підготовки до тристороннього саміту за участю лідерів трьох держав.

Водночас, як зазначав президент Німеччини, Сі Цзіньпін не планує обговорювати Україну під час можливих переговорів із Трампом та Путіним.

Також Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині.

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