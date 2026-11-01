На Вінниччині двоє людей загинули внаслідок удару РФ, троє дітей поранені

1 листопада російські загарбники скоїли новий повітряний напад на Вінницьку область - під удар потрапила Козятинська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Вінницької ОВА Наталі Заболотної та допис ДСНС.

За словами Заболотної, унаслідок російського удару по Козятинській громаді загинули двоє людей.

Чоловік помер одразу на місці атаки, а жінка, попри зусилля медиків, померла в реанімації.

Також поранення дістали троє дітей, які наразі перебувають у лікарні. Серед них - двоє п'ятирічних дітей та 16-річний хлопець. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, усім надають необхідну медичну допомогу.

Повідомляється, що влучання зафіксували між гуртожитком та одним із навчальних закладів.

На місці події продовжують працювати відповідні служби. Обставини та наслідки ворожої атаки уточнюються.

У ДСНС України уточнили, що російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища.

"Рятувальники ліквідували пожежі двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання", - додали у відомстві.

Оновлено о 18:03

Заболотна уточнила, що внаслідок російської атаки на Козятинську громаду загинула 13-річна дівчинка.

Спочатку повідомлялося про загибель чоловіка. Однак після уточнення інформації з'ясувалося, що жертвою удару стала дитина.

Крім того, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед них - 24-річний чоловік із легкими травмами. Його госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

Наслідки ворожої атаки продовжують уточнюватися.