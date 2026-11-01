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Зеленський підтвердив ураження комбінату "Каменський" у Ростовській області РФ

12:58 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Зеленський підтвердив ураження комбінату "Каменський" у Ростовській області РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна завдала удару по комбінату "Каменський" у Ростовській області РФ. Підприємство залучене до виробництва ракет для російського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Наші далекобійні санкції - у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський - підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет", - заявив Зеленський.

Також було уражено комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф".

Загальну вартість уражених об'єктів ППО президент оцінив приблизно у 70 мільйонів доларів.

"Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня ЗСУ уразили комбінат "Каменський" у Ростовській області РФ за допомогою ударних безпілотників і ракет "Нептун". За даними Генштабу, на підприємстві загорівся склад готової продукції, а чотири виробничі цехи зазнали пошкоджень.

Водночас Україна працює над збільшенням дальності ураження та планує масштабувати підрозділи, які виконують далекобійні удари по території РФ.

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