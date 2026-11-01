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У Кремлі заявили, що Путін може відповісти на дзвінок Зеленського

12:03 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Кремлі заявили, що Путін може відповісти на дзвінок Зеленського Фото: Володимир Путін та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
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Російський диктатор Володимир Путін нібито може відповісти на телефоний дзвінок президента України Володимира Зелеського.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, якого цитують російські ЗМІ.

Ушаков вкотре повторив, що Зеленський може приїхати до Москви для переговорів із Путіним.

"Він же надсилає сигнали через різні джерела. Хоче (поговорити), раз так хоче переговорити - нехай приїжджає", - заявив він.

Помічник російського диктатора також стверджкє, що Путін нібито ніколи не відмовлявся розмовляти із Зеленським, тому він відповість на телефонний дзвінок.

"Я думаю, що відповість, звичайно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", - сказав Ушаков.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, але "поки що ніхто не телефонував".

Водночас в Офісі президента України заявили, що Зеленський наразі не збирається телефонувати Путіну.

Там зазначили, що ключові питання щодо завершення війни треба вирішувати на рівні лідерів. Однак телефонного дзвінка недостатньо для домовленостей.

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