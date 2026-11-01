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Хай Олешки стануть відправною точкою на шляху до миру між Україною і РФ, - Меланія Трамп

18:21 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Хай Олешки стануть відправною точкою на шляху до миру між Україною і РФ, - Меланія Трамп Фото: Меланія Трамп, перша леді США США (Getty Images)
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Успішний порятунок мешканців окупованих Олешок дає надію на завершення війни між Україною та Росією.

Про це заявила перша леді США Меланія Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

Меланія Трамп висловила сподівання, що гуманітарна місія в Олешках Херсонської області стане "відправною точкою на шляху до міцного миру" між Україною та Росією.

"Відроджений дух. Режим припинення вогню в Олешках і прилеглих районах Херсонської області дав жителям можливість вільно пересуватися, отримувати доступ до продуктів харчування, чистої води та медикаментів, а також знову відчути власну гідність, не зазнаючи постійної загрози обстрілів. Нехай Олешки стануть відправною точкою на шляху до міцного миру", - написала перша леді США.

Нагадаємо, 31 жовтня Меланія упреше публічно відреагувала на завершення евакуації жителів Олешок, якій вона сприяла увесь час.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - написала дружина президента США.

Порятунок мешканців Олешок

27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок Херсонської області Україна та РФ домовилися про припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Режим тиші має діяти до 22:59 1 листопада.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках пройшли без жодних порушень.

Пізніше з'явилася інформація про домовленість Києва та Москви щодо надання щомісячної допомоги жителям Херсонської області після завершення гуманітарної місії в Олешках.

31 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що евакуйовані з Олешок жителі перетнули державний кордон України на території Чернігівської області.

Цього ж дня у Росії заявили, що домовилися з Україною про регулярні гуманітарні місії.

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Олешки Перемир'я Росії та України Мелания Трамп Війна Росії проти України
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