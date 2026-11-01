Відстежити рух дронів можна самостійно, але не балістики: у ПС звернулись до українців
Під час масованих атак РФ українці можуть стежити за рухом повітряних цілей у застосунку "Повітряна тривога", однак він не показує балістику та її напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
В офіційному застосунку "Повітряна тривога" доступна візуалізація повітряних загроз. У Повітряних силах рекомендують користуватися ним для оперативного орієнтування під час масованих атак ударних безпілотників.
"У зв’язку з масованою атакою ворожих ударних БПЛА, для зручності та оперативного орієнтування рекомендуємо користуватися офіційним додатком", - йдеться у повідомленні.
Водночас застосунок не відображає інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння та напрямок руху балістичних ракет.
Такі дані Повітряні сили продовжують оперативно публікувати у своїх офіційних каналах у Telegram, WhatsApp і Viber. Там також повідомляють доступну інформацію про повітряні загрози.
"Залишайтеся в безпечних місцях і обовʼязково реагуйте на сигнали про небезпеку", - закликали в Повітряних силах.
Нагадаємо, 17 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в застосунку "Повітряна тривога" з'явилася карта орієнтовного руху російських ракет і дронів.
Вона відображає різні типи повітряних цілей, але поки не показує рух балістики та точне місце перебування цілей у реальному часі.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що балістичні ракети не відображатимуться в застосунку через високу швидкість їхнього польоту.