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Рішення СAS щодо російського хокею заплямує лід українською кров'ю, - Сибіга

16:05 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Рішення СAS щодо російського хокею заплямує лід українською кров'ю, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com/zelenskyy.official)
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Допуск російських хокеїстів до міжнародних змагань стане легітимізацією агресії РФ та заплямує спорт кров'ю українців. Це рішення має бути негайно скасоване.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X.

Глава МЗС наголосив, що Росія не припинила свою війну проти України, продовжує вбивати людей та щодня атакувати українські міста.

За його словами, дозвіл на повернення національних команд надасть Москві бажану міжнародну легітимність.

"Допускаючи повернення російського хокею, CAS заплямує лід українською кров'ю", - підкреслив міністр.

Сибіга закликав міжнародну спортивну спільноту та партнерів зайняти тверду позицію проти повторного допуску РФ до змагань.

Він наголосив, що не може бути звичного життя, поки триває агресія.

Окремо дипломат звернувся до світових урядів, які зберегли моральний компас, із закликом заборонити російським гравцям в'їзд на свою територію.

На переконання міністра, війна повинна мати чіткі наслідки, зокрема у міжнародному спорті.

Нагадаємо, що рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) зобов’язати Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути російські збірні до змагань викликало хвилю обурення.

У Німецькому хокейному союзі жорстко відреагували на допуск РФ та встали на захист збірної України, наголосивши на загрозі для проведення майбутнього чемпіонату світу.

Зі свого боку, Федерація хокею України терміново ініціювала переговори з IIHF. У ФХУ детально розповсюдили ноту протесту та пояснили позицію щодо можливого бойкоту ЧС через повернення країни-агресора.

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Андрій Сибіга МЗС України Хокей Російська Федерація
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