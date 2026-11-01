Чотири райони Києва можуть тимчасово залишитися без води: в чому причина

У чотирьох районах Києва у неділю, 1 листопада, знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Як повідомляє "Київводоканал", унаслідок ворожої атаки на енергооб’єкти столиці знеструмлено один із водопровідних об’єктів.

Через це спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.