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Чотири райони Києва можуть тимчасово залишитися без води: в чому причина

14:00 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Чотири райони Києва можуть тимчасово залишитися без води: в чому причина ілюстративне фото: чотири райони Києва можуть тимчасово залишитися без води (колаж РБК-Україна)
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У чотирьох районах Києва у неділю, 1 листопада, знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомляє "Київводоканал", унаслідок ворожої атаки на енергооб’єкти столиці знеструмлено один із водопровідних об’єктів.

Через це спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.

Нагадаємо, у Києві вранці 1 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Причина - наслідки постійних обстрілів РФ енергооб'єктів столиці.

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