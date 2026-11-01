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Швеція провела спецоперацію на судні з екіпажем РФ у Балтійському морі

15:31 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Швеція провела спецоперацію на судні з екіпажем РФ у Балтійському морі Фото: Швеція провела нічний рейд на судно з російським екіпажем біля Готланду (wikipedia.org)
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Увечері 30 жовтня шведські спецпризначенці провели операцію на борту суховантажу, пов'язаного з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4.

Як вдалося дізнатися журналістам, у момент початку спецоперації судно знахоилося в Балтійському морі поблизу північно-західного узбережжя острова Готланд.

Під час перевірки правоохоронці оглянули документи членів екіпажу. З заявою з цього приводу вже виступила речниця Стокгольмського поліцейського округу Каріна Скагерлінд. Вона не захотіла розкривати, громадянами яких країн є моряки, а також не надала додаткової інформації про операцію.

Однак, згідно з даними ЗМІ, на судні перебувають росіяни, найімовірніше - жителі Калінінградської області. Саме там компанія, яка управляє суховантажем, має своє представництво.

Журналісти озвучили припущення, що інтерес шведських правоохоронців до судна міг бути пов'язаний із підозрами щодо причетності компанії до гібридної діяльності та розвідувальних операцій Росії.

Так, відомо, що її кораблі раніше помічали в районах, де згодом виявляли невідомі безпілотники. Як зазначають джерела телеканалу в європейських розвідувальних структурах, ці дрони з високою ймовірністю працюють в інтересах Москви.

Що важливо розуміти, судна цього оператора вже неодноразово потрапляли під перевірки та обшуки в різних країнах Європи.

За словами посла Росії у Швеції Сергія Бєляєва, з кінця 2025 року шведська влада затримала п'ять вантажних суден, серед екіпажів яких були громадяни РФ. Про це дипломат заявив у середині серпня. Згодом два із затриманих кораблів відпустили.

До речі, нещодавно в ГУР МОУ попереджали, що Росія готує нові провокації для дестабілізації Європи.

Згідно з даними ЗМІ, Європа планує посилити обмеження на в'їзд росіян через загрозу гібридних атак.

Також РБК-Україна писало, що генсек НАТО Марк Рютте попередив Європу про нову хвилю гібридних атак з боку РФ.

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Швеція Російська Федерація Балтійське море
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