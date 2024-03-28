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Мер Харкова назвав наслідки нічного удару росіян по місту

Харків, Четвер 28 березня 2024 01:42
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Мер Харкова назвав наслідки нічного удару росіян по місту Фото: мер Харкова Ігор Терехов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічного удару росіян у місті вночі 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами мера Харкова, окупанти вдарили по Київському району міста.

"Під ударом виявився Київський район. Зруйновано ресторан, у сусідньому будинку вибиті шибки", - написав мер.

Міський голова повідомив, що на місці удару працюють відповідні служби. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Удари росіян по Харкову

Вночі 28 березня росіяни запустили по Харкову дрони. У місті було щонайменше два вибухи.

За годину російські війська знову вдарили по місту.

Також вдень 27 березня російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як з літака, так і з РСЗВ "Смерч".

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