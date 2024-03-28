Кулеба назвав явкою з повинною вето РФ на резолюцію ООН щодо санкцій проти КНДР

Ветування РФ проекту резолюції Ради Безпеки ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї, включаючи ембарго на постачання озброєнь, може свідчити, що Москва вже не приховує використання зброї КНДР у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Чиновник зазначив, що РФ стала єдиною країною, яка заблокувала відповідну резолюцію ООН.

"Це фактично явка з повинною. Москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", - наголошує глава МЗС.

За його словами, сьогоднішнє голосування стало черговим прикладом того, як незаконна присутність Росії в Радбезі ООН ставить під загрозу глобальну безпеку.

"Ми закликаємо всі миролюбні країни рішуче засудити вето Росії та згуртуватися за Україну в боротьбі проти російської агресії та поширення терору та беззаконня у всьому світі", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, Кулеба оприлюднив фото залишків північнокорейської ракети, яка була застосована військами РФ для удару по Харкову у січні.

"Ми повинні перемогти режим Путіна шляхом рішучих і колективних дій, щоб гарантувати, що такі жахливі фотографії не з’являться в інших країнах і частинах світу", - наголошує міністр.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 28 березня у ході голосування на засіданні Ради Безпеки ООН, яка складається з 15 членів, 13 країн проголосували "за" резолюцію щодо моніторингу санкцій проти Північної Кореї експертами ООН, проте Росія була проти, а Китай утримався.

Таким чином, РФ фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї.

Використання Росією переданих КНДР ракет для ударів по Україні

Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, вона надає країні-агресору боєприпаси та балістичні ракети, що є порушенням санкцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяну.

Як розповіли в Державному департаменті США, Північна Корея хоче отримати від Росії технології балістичних ракет або інші передові технології в обмін на такі поставки.

Також видання Financial Times написало про те, що РФ розпочала прямі постачання нафти в КНДР, що також порушує санкції Радбезу.

Нагадаємо, на початку цього року у Білому домі заявили про те, щ Північна Корея відправила свої балістичні ракети Росії. При цьому у відомстві тоді уточнювали, що окупанти вже кілька разів використовували такі ракети для ударів по Україні.

Як заявив 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, війська РФ загалом випустили по Україні близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24) виробництва КНДР.