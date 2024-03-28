Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО: в чому причина
Сьогодні, 28 березня, відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Говори про обстріли Росії української критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Місії України при НАТО.
Як відзначає пресслужба, засідання було скликане за ініціативи української сторони.
Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров проінформував союзників про наслідки терористичних ударів Росії, а також заходи з реагування, які вживаються Україною.
Також голова міністерства закликав країни-члени НАТО надати Україні:
- додаткові системи ППО й ПРО;
- ракети до них.
Ракетні обстріли критичної інфраструктури
Війська РФ практично щодня завдають ударів по Україні. Окупанти активно застосовують "Шахеди", а також останнім часом все частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.
Як приклад, у ніч на 22 березня терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару під час якого застосували 151 засіб повітряного нападу. Під час атаки росіяни обстріляли об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення. Також ворог пошкодив зовнішню повітряну лінію, яке йде на Запорізьку АЕС. Зокрема під удар потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Найважча ситуація зі світлом спостерігається у Харкові. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що відновлення електропостачання займе до двох тижнів.
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