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В Україні заявили про масштабну російську атаку на телеканали: в ефірі була пропаганда

Україна, Четвер 28 березня 2024 16:15
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В Україні заявили про масштабну російську атаку на телеканали: в ефірі була пропаганда Ілюстративне фото: в ефірі українських телеканалів транслювали пропаганду РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни сьогодні, 28 березня, зранку організували масштабну атаку на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Telegram.

Як зазначили в центрі, близько 9:30 було зафіксовано спроби заглушити ефіри телеканалів 1+1 media, де транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, "ПЛЮСПЛЮС", "Бігуді", 2+2, "УНІАН" та інші.

"Замість телемарафону та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент Росії. Усі ці дії РФ вчиняє з метою дестабілізації ситуації в Україні", - уточнюють у SPRAVDI.

Станом на сьогодні проблему усунули, супутникове мовлення відновлено. При цьому українців закликали дотримуватись інформаційної гігієни, щоб не допомагати росіянам поширювати дезінформацію.

Зазначимо, згідно з фото, які оприлюднив Центр, в ефірі, зокрема, транслювали російську пропагандистку Діану Панченко родом з України.

Пропаганда РФ

Нагадаємо, російські пропагандисти вже неодноразово намагалися розповсюджувати свої фейки в Україні. Найчастіше це роблять за допомогою Telegram-каналів та інших соцмереж.

Також у січні Служба безпеки України затримала у Харківській області колишнього інженера телерадіокомпанії. Він під час окупації налаштовував трансляцію центральних телеканалів Росії на території регіону.

Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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