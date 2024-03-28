В Україні заявили про масштабну російську атаку на телеканали: в ефірі була пропаганда
Росіяни сьогодні, 28 березня, зранку організували масштабну атаку на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Telegram.
Як зазначили в центрі, близько 9:30 було зафіксовано спроби заглушити ефіри телеканалів 1+1 media, де транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, "ПЛЮСПЛЮС", "Бігуді", 2+2, "УНІАН" та інші.
"Замість телемарафону та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент Росії. Усі ці дії РФ вчиняє з метою дестабілізації ситуації в Україні", - уточнюють у SPRAVDI.
Станом на сьогодні проблему усунули, супутникове мовлення відновлено. При цьому українців закликали дотримуватись інформаційної гігієни, щоб не допомагати росіянам поширювати дезінформацію.
Зазначимо, згідно з фото, які оприлюднив Центр, в ефірі, зокрема, транслювали російську пропагандистку Діану Панченко родом з України.
Пропаганда РФ
Нагадаємо, російські пропагандисти вже неодноразово намагалися розповсюджувати свої фейки в Україні. Найчастіше це роблять за допомогою Telegram-каналів та інших соцмереж.
Також у січні Служба безпеки України затримала у Харківській області колишнього інженера телерадіокомпанії. Він під час окупації налаштовував трансляцію центральних телеканалів Росії на території регіону.
Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.