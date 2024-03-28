ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру: карти ISW

Четвер 28 березня 2024 03:48
UA EN RU
Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру: карти ISW Фото: Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часов Яр (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно просунулися в межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівці (на захід від Авдіївки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 27 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Іванівки;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;
  • на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали:

  • на північний схід від Бахмута в районі Веселого;
  • на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;
  • на захід від Бахмута у районі Іванівського;
  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;
  • на південь від Бахмута в районі Шумів та Південного

Російський військовий блогер заявив, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДВ) наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі Часового Яру (на захід від Бахмута).

Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 27 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в Бердичах (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівку (на захід від Авдіївки).

Російські блогери стверджували, що російські війська увійшли до Семенівки (на північний захід від Авдіївки) і атакують українські позиції в населеному пункті, але українські сили активно контратакують у цьому районі.

Позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів та Семенівки;
  • на захід від Авдіївки в районі Орлівки, Тоненького та Уманського;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського та Первомайського.

Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 27 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в центр Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки
  • на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Також тривали позиційні бої на південь від Великої Новосілки, неподалік Старомайорського та Урожайного в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 27 березня, але підтверджених змін на фронті не було.

Позиційні бої тривали:

  • поблизу Роботиного,
  • поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного),
  • на північний схід від Новопрокопівки (на південь від Роботиного)
  • на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного)

27 березня продовжувалися позиційні бої на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Луганськ Донецька область Запорізька область Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи