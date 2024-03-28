Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру: карти ISW

Російські війська наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часов Яр (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно просунулися в межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівці (на захід від Авдіївки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 27 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман;

на південний схід від Куп'янська в районі Іванівки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районі Веселого;

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута в районі Шумів та Південного

Російський військовий блогер заявив, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДВ) наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі Часового Яру (на захід від Бахмута).

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 27 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в Бердичах (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівку (на захід від Авдіївки).

Російські блогери стверджували, що російські війська увійшли до Семенівки (на північний захід від Авдіївки) і атакують українські позиції в населеному пункті, але українські сили активно контратакують у цьому районі.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів та Семенівки;

на захід від Авдіївки в районі Орлівки, Тоненького та Уманського;

на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського та Первомайського.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 27 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в центр Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Також тривали позиційні бої на південь від Великої Новосілки, неподалік Старомайорського та Урожайного в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 27 березня, але підтверджених змін на фронті не було.

Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного,

поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного),

на північний схід від Новопрокопівки (на південь від Роботиного)

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного)

27 березня продовжувалися позиційні бої на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків.