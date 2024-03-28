Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.
Що ще отримають ЗСУ:
- боєприпаси для Leopard 2 A6 ;
- 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
- 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;
- 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- 5 засобів постановки перешкод проти дронів;
- 180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;
- 6 машин розмінування WISENT 1;
- 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
- 1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 1 БРЕМ DACHS;
- 9 мінних тралів;
- 1 система спостереження SATCOM;
- 330 інфрачервоних камер;
- 3 автомобілі для охорони кордону;
- 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.
Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.
Плани Німеччини щодо наступних поставок
Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про:
- 20 БМП Marder;
- 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;
- ракети до ЗРК Patriot;
- 70 інфрачервоних камер.
Військова допомога від Німеччини
У лютому генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро.
Через день уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.
А нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро.
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