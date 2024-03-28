Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги

Німеччина сьогодні, 28 березня, оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Українські воїни отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини. Що ще отримають ЗСУ: боєприпаси для Leopard 2 A6 ;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

5 засобів постановки перешкод проти дронів;

180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

1 БРЕМ DACHS;

9 мінних тралів;

1 система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador. Ще українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори. Плани Німеччини щодо наступних поставок Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому. Йдеться про: 20 БМП Marder;

1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини;

ракети до ЗРК Patriot;

70 інфрачервоних камер. Військова допомога від Німеччини