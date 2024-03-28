У двох областях можуть запровадити графіки відключення електроенергії, - Укренерго

На тлі зростання споживання можливе застосування графіків відключень електроенергії в Одеській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Варто зауважити, що в Одеській області скасували графіки відключень, але через зростання споживання електроенергії відключення світла можуть повернути.

"Наразі графіки відключень діють лише у Харківській області. Але зі зростанням споживання можливе застосування обмеження в Одеській і Хмельницькій областях. У Криворізькій області відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії

Також в "Укренерго" зазначили, що на сьогодні триває імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

З різних причин на ранок знеструмлено понад 400 населених пунктів в Україні.