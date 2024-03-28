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Росія заблокувала резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти КНДР

Нью-Йорк, Четвер 28 березня 2024 17:26
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Росія заблокувала резолюцію ООН щодо продовження моніторингу санкцій проти КНДР Фото: Василь Небензя, постпред Росії в ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія наклала вето на резолюцію Організації Об'єднаних Націй, якою пропонувалося продовжити моніторинг санкцій проти Північної Кореї експертами ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У ході голосування на засіданні Ради Безпеки ООН, яка складається з 15 членів, 13 країн проголосували "за", Росія була проти, а Китай утримався.

Резолюція Ради Безпеки ООН, автором якої виступили Сполучені Штати, продовжила б мандат групи експертів ООН на рік, але вето Росії зупинить її роботу.

Таким чином, Росія фактично скасувала моніторинг санкцій ООН проти Північної Кореї.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя перед голосуванням звинуватив країни Заходу в тому, що вони намагаються "задушити" Північну Корею, а санкції виявилися "неактуальними" та "відірваними від реальності" у приборканні її ядерної програми.

Постачання зброї з КНДР до Росії

Нагадаємо, Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, вона надає країні-агресору боєприпаси та балістичні ракети, що є порушенням санкцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяну.

Як розповіли в Державному департаменті США, Північна Корея хоче отримати від Росії технології балістичних ракет або інші передові технології в обмін на такі поставки.

Також видання Financial Times написало про те, що Росія розпочала прямі постачання нафти в КНДР, що також порушує санкції Радбезу.

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