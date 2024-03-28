У Запорізькій області дрони вдарили по транспортній інфраструктурі: наслідки атаки

Російські окупанти в ніч на 28 березня вдарили по Запорізькій області "Шахедами". Там була атакована транспортна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Під час атаки ворог застосував стратегічну і тактичну авіацію, а потім випустив кілька хвиль дронів-камікадзе.

Ще ввечері 27 березня окупанти з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, випустили ракети Х-22 у бік Одеської області. Пізніше з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.

Удар дронів був зосереджений на Запорізькій області. Бойова робота тривала майже чотири години, а "Шахеди" маневрували над житловими кварталами та промисловими об’єктами.

У Запорізькій області знищили 11 дронів, Дніпропетровській - 3, Одеській - 2.

Але були влучання, зокрема, ворог атакував транспортну інфраструктуру Запорізької області, люди не постраждали. Також у приватному секторі Запоріжжя впали уламки збитих безпілотників. Сталася пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 будинків. Двоє місцевих мешканців отримали поранення.