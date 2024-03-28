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Компроміс, скринінг, заборона експорту з РФ: як Україна та Польща вирішують питання кордону

Україна, Четвер 28 березня 2024 14:28
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Компроміс, скринінг, заборона експорту з РФ: як Україна та Польща вирішують питання кордону Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (t.me/DenysSmyhal)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Польща працюють над вирішенням питання щодо української агропродукції на польському ринку. У цьому напрямку робиться п’ять кроків.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час прес-конференції в Варшаві.

Перший крок

Як зазначив Шмигаль, перший крок полягає в тому, що Україна погодилася на певні обмеження, запобіжники які запропонувала Єврокомісія. "Це для нас не дуже цікава історія, але ми погоджуємося, що це той компроміс, який необхідний для наших країн, щоб аграрний експорт з України не шкодив польським агровиробникам", - сказав він.

Як пояснив Шмигаль, сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок. "Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових культур: кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт не відбувається, ми зараз такі дозволи не видаємо, будемо видавати за погодженням з польським урядом.

Другий крок

"Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз законодавства в аграрній політиці, транспорті. Ми відкриті, ми хочемо зняти будь-які маніпуляції, міфи, дезінформацію, якою активно користуються наш ворог, Росія", - сказав Шмигаль.

За його словами, аналіз буде проведений наприкінці кінця квітня та відкриє всю статистику і дасть правдиві дані.

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