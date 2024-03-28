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В Україні хочуть визначити поняття "кібервійна" на законодавчому рівні

Київ, Четвер 28 березня 2024 19:11
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В Україні хочуть визначити поняття "кібервійна" на законодавчому рівні Фото: Катерина Чорногоренко, заступник міністра оборони України (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України ініціювало роботу над визначенням поняття "кібервійна" на законодавчому рівні.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони.

"Міноборони ініціювало науково-дослідну роботу щодо визначення поняття кібервійни, яку проводить Академія СБУ. Переконана, що ці напрацювання дозволять нам разом з іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року", - заявила Чорногоренко.

У Міноборони наголосили, що дії росіян у кіберпросторі системні та спрямовані не лише на Україну, а й на її союзників. Тому після визначення поняття "кібервійна" планується міжнародне визнання кібератак як акта війни у правовому полі.

За інформацією відомства, від початку війни спеціалісти СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.

Кібератаки Росії

Нагадаємо, російські хакери неодноразово проводили кібератаки проти України та країн Заходу.

Зокрема, наприкінці грудня минулого року вони розповсюджували електронні листи з посиланнями на "документи", відвідування яких призводило до зараження комп'ютера шкідливими програмами.

Також у січні цього року ворог здійснив DDoS-атаку на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Міністерство оборони України Кібератака Війна Росії проти України
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