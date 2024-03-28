В Україні хочуть визначити поняття "кібервійна" на законодавчому рівні

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони.

"Міноборони ініціювало науково-дослідну роботу щодо визначення поняття кібервійни, яку проводить Академія СБУ. Переконана, що ці напрацювання дозволять нам разом з іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року", - заявила Чорногоренко.

У Міноборони наголосили, що дії росіян у кіберпросторі системні та спрямовані не лише на Україну, а й на її союзників. Тому після визначення поняття "кібервійна" планується міжнародне визнання кібератак як акта війни у правовому полі.

За інформацією відомства, від початку війни спеціалісти СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.