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Росіяни вночі атакували Запоріжжя: з'явились фото наслідків

Запоріжжя, Четвер 28 березня 2024 06:39
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Росіяни вночі атакували Запоріжжя: з'явились фото наслідків Фото: росіяни вночі атакували Запоріжжя (t.me/kurtievofficial/18241)
Автор: Владислав Прийменко

Вночі 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

За словами секретаря, російські війська пошкодили 40 будинків.

"В результаті атаки постраждали будинки приватного сектора у трьох районах міста. Наразі відомо, що 5 будинків напівзруйновані та ще понад 40 пошкоджені", - сказав Куртев.

Постраждали двоє людей. Їм медики надали допомогу.

"Дві людини отримали легкі пошкодження, їм надано первинну медичну допомогу", - сказав секретар Запорізької міської ради.

Анатолій Куртєв виклав фотографії наслідків удару росіян.

Фото: наслідки удару росіян по Запоріжжю (t.me/kurtievofficial/18241)

Удари росіян по Запоріжжю

Вночі 28 березня у Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряні Сили повідомляли про групу ударних безпілотників, що прямували до Запорізької області.

Раніше ми писали, що вдень 27 березня у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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