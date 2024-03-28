Росіяни вночі атакували Запоріжжя: з'явились фото наслідків

Вночі 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Дві людини отримали легкі пошкодження, їм надано первинну медичну допомогу", - сказав секретар Запорізької міської ради.

"В результаті атаки постраждали будинки приватного сектора у трьох районах міста. Наразі відомо, що 5 будинків напівзруйновані та ще понад 40 пошкоджені", - сказав Куртев.

Удари росіян по Запоріжжю

Вночі 28 березня у Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряні Сили повідомляли про групу ударних безпілотників, що прямували до Запорізької області.

Раніше ми писали, що вдень 27 березня у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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