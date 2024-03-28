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Сольський про підсумки переговорів з Польщею: ми вдвічі ближче до розблокування кордону

Четвер 28 березня 2024 22:05
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Сольський про підсумки переговорів з Польщею: ми вдвічі ближче до розблокування кордону Фото: Микола Сольський, міністр аграрної політики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна стала вдвічі ближчою до розблокування кордону після переговорів з Польщею, в яких брали участь фермери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики України Миколи Сольського в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми точно, на мою думку, в два рази ближче до розблокування кордонів, ніж були ще вчора до обіду", - розповів міністр.

За його словами, ще є шлях, який потрібно пройти. Тому Сольський не став загадувати.

При цьому міністр розповів, що заплановано нові переговори щодо розблокування кордону. У вузькому форматі вони пройдуть наступного тижня, а широкому - наступного місяця.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 27 березня, міністр аграрної політики України Микола Сольський зустрівся зі своїм польським колегою Чеславом Секерським та польськими фермерами.

Головною темою обговорень стала деблокада українського кордону. Зокрема, сторони обговорювали умови імпорту продовольства з України до Польщі та його транзиту.

Сольський за підсумками розповів, що було попередньо обговорено варіанти вирішення проблеми, які незабаром озвучать.

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