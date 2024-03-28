Сольський про підсумки переговорів з Польщею: ми вдвічі ближче до розблокування кордону

Україна стала вдвічі ближчою до розблокування кордону після переговорів з Польщею, в яких брали участь фермери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики України Миколи Сольського в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми точно, на мою думку, в два рази ближче до розблокування кордонів, ніж були ще вчора до обіду", - розповів міністр.

За його словами, ще є шлях, який потрібно пройти. Тому Сольський не став загадувати.

При цьому міністр розповів, що заплановано нові переговори щодо розблокування кордону. У вузькому форматі вони пройдуть наступного тижня, а широкому - наступного місяця.