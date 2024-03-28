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Росіяни вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Четвер 28 березня 2024 07:44
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Росіяни вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО Фото: сили ППО знищили 26 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч із 27 на 28 березня атакували територію України трьома типами ракет та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 26 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донецька область) та 28 ударних дронів типу Shahed-136/131 (район пусків - Курська область РФ, мис Чауда - Крим)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни вночі били ракетами та &quot;Шахедами&quot;: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Зазначається, що до відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Загалом сили ППО знищили 26 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Удар по Україні в ніч з 27 на 28 березня

Російські війська атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі з 27 на 28 березня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли до повітряного простору України з боку Курської області РФ до Сумської області курсом на Харків.

Через деякий час у Харкові було чути вибухи. Також через деякий час загрозу застосування ворогом "Шахедів" було оголошено у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У ході бойової роботи вибухи лунали у Дніпрі та Дніпропетровській області, також повідомляли про роботу сил ППО в Одесі. Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі, також є поранені.

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ППО Вторгнення Росії до України Дрони
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Росіяни вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
Росіяни вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
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