Україна отримає від Чехії більше снарядів, ніж планувалося. ЗМІ назвали кількість
Країни-учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів. Це більше, ніж планувалося спочатку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
Зазначається, що спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм. Однак чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч боєприпасів.
Як повідомляє видання, невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення щодо додаткових снарядів, хоча чутки вказують, зокрема, на Південну Корею, Туреччину й, можливо, Південну Африку.
Крім того, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.
Зазначимо, всього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. При цьому не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.
Чеська ініціатива
Нагадаємо, минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.
Низка країн Заходу вже оголосила про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.
Нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль заявив про те, що перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують у квітні.
Вчора міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.
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