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Блокування кордону й не лише. Україна та Польща провели перемовини: перші деталі

Четвер 28 березня 2024 14:04
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Блокування кордону й не лише. Україна та Польща провели перемовини: перші деталі Фото: Денис Шмигаль і Дональд Туск (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерія Поліщук

Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства розвитку, територій та інфраструктури України в Telegram.

Перемовини тривали понад 6 годин.

"Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу", - заявив міністр агрополітики України Микола Сольський.

В свою чергу премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна і Польща провели черговий раунд українсько-польських урядових консультацій.

"Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва", - заявив він.

Під час зустрічі було обговорено низку питань, які "становлять взаємний інтерес у нашій співпраці".

Крім того, сторони приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі.

Шмигаль заявив, що очікує від Польщі конкретні відповіді на запропоновані кроки.

"Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", - заявив премʼєр.

Він зазначив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу.

"Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань", - додав він.

Зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, провели зустріч у Варшаві. Вони обговорили ситуацію на кордоні, а також інші питання.

Польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.

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